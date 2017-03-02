遭詐騙匯款向好友警詢問 保住390萬元

林姓民眾接獲詐騙集團來電，詐稱是警方，要求配合解除銀行定存新臺幣210萬元，先匯款美金6萬元至香港銀行。林男匯款後，為了解偵辦流程及自身權益，向中市第一分局舊識員警詢問，才察覺疑遭詐，急往銀行申請止付，所幸，錢未轉出，及時保住新臺幣約390萬元。

警方調查，70歲林男日前接獲自稱苗栗縣警察局警官來電，指稱他與太太投資的公司惡性倒閉，涉及刑案；未久，有自稱檢察官來電要求他配合調查，前往銀行解除定存新臺幣210萬元，第一波要先匯美金6萬元至香港銀行，其他，另再續匯。

林男匯了美金6萬元後，因想了解刑案後續偵辦流程及自己權益，向一分局舊識員警連繫請教，員警老友提醒應是詐騙，林男立即到銀行申請退匯止付，所幸，因錢尚未轉出，可退匯止付，適時保住錢財。

警方呼籲民眾接獲可疑電話，謹記防詐三步驟：一聽二掛三查，先掛斷電話冷靜查證電話內容，如遇有詐騙疑問可打165専線或110向警方查詢。

(中時)