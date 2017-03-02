當women同在一起 台南就業中心打造亮麗人生
這年頭女性往往身兼工作與家庭，38婦女節前夕，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心今天開辦「當women同在一起 打造美麗人生」活動，透過彩妝面試達人郭婷瑜實務操作，從素顏至彩妝、求職裝扮、服裝搭配等，重新塑造婦女新形象，並提供免費健檢，為健康把關。
多數女性朋友皆為職業婦女，通常在家務及工作兩頭煎熬，往往疏於照護健康，所以特別與台南新樓醫院合作，共同為30歲以上婦女朋友，免費做子宮頸抹片檢查，求職及健康兩把罩，不忘提醒女性朋友健康比什麼都重要，有健康的身心，才能在職場重新綻放光芒。
參與活動的林小姐回想母親5年前，因忙於家庭及工作，發現身體有問題就醫，驚覺已是子宮頸癌第3期。目睹母親活生生例子，讓她在工作之外，也開始重視自己及家人健康。
台南就業中心主任胡瑞娟表示，希望藉由彩妝及面試達人郭老師對企業主的需求，一一向婦女朋友分享，並將面試職類的不同，應有不同的裝扮加以分類，使在場的女性朋友能有更深的認知，從而改造自己的面試裝扮，符合企業需求，增加面試成功率。
台南就業中心還有更多足以改變您人生的就業促進課程，求職朋友不要錯過，免費又可增加個人實力的課程，詳情可洽台南就業中心06-2371218分機191或192，或逕上賈好嘉(JobGoodjob)～雲嘉南分署粉絲團及雲嘉南分署網站查詢。
(中時)
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