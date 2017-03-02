WBC》宋家豪近況佳 5日熱身賽最後調整

宋家豪5日將投熱身賽先發，備戰預賽。(林勝發 攝)

三貝德數位文創、中信金融管理學院 世界經典棒球賽報導贊助

旅日投手宋家豪，預計5日將在經典賽官辦熱身賽先發，目前調整狀況已到最後階段，他表示，因為還不知道自己會在預賽先發，已經做好每一場都能上場的準備，盼能為中華隊拿下勝利。

三貝德數位文創 世界經典棒球賽報導贊助

宋家豪先前在樂天熱身賽中有登板投球，表現平平，不過中華隊日本移訓開始報到，兩場熱身賽登板都表現不錯，他回應，因為在球隊時太久沒比賽，狀況還不是很好，進入中華隊後，有更密集的訓練與比賽，所以逐漸找回狀態。

先前在日本參加樂天春訓，宋家豪表示，當時也有把握機會請教一些日本國家隊的國手對於經典賽用球的適應，一開始覺得變化球很難丟，速球也沒有日本的球來的有尾勁，不過現在適應上還算可以。

三貝德數位文創 中信金融管理學院 報導贊助

宋家豪也說：「隊友與教練團得知自己要來參加經典賽，都請我好好加油，至少要打進第二輪前往東京。」

(中時電子報)