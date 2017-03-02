WBC》宋家豪近況佳 5日熱身賽最後調整
旅日投手宋家豪，預計5日將在經典賽官辦熱身賽先發，目前調整狀況已到最後階段，他表示，因為還不知道自己會在預賽先發，已經做好每一場都能上場的準備，盼能為中華隊拿下勝利。
宋家豪先前在樂天熱身賽中有登板投球，表現平平，不過中華隊日本移訓開始報到，兩場熱身賽登板都表現不錯，他回應，因為在球隊時太久沒比賽，狀況還不是很好，進入中華隊後，有更密集的訓練與比賽，所以逐漸找回狀態。
先前在日本參加樂天春訓，宋家豪表示，當時也有把握機會請教一些日本國家隊的國手對於經典賽用球的適應，一開始覺得變化球很難丟，速球也沒有日本的球來的有尾勁，不過現在適應上還算可以。
宋家豪也說：「隊友與教練團得知自己要來參加經典賽，都請我好好加油，至少要打進第二輪前往東京。」
(中時電子報)
關鍵字：宋家豪、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。