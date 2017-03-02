美司法部長密會俄使 裴洛西：應下台

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美國聯邦眾議院民主黨領袖裴洛西今天要求司法部長塞申斯辭職，因「華盛頓郵報」報導說，他未公開他去年兩度與俄羅斯大使季瑟雅克談話。

裴洛西（Nancy Pelosi）在聲明中指出，「現在，他立誓後還對國會說謊，未據實說出他與俄羅斯人士的談話，司法部長必須辭職。」

裴洛西說，「塞申斯（Jeff Sessions）不適任我國司法首長，他必須辭職。」

「華盛頓郵報」（Washington Post）今天引述美司法部官員報導，塞申斯去年時任參議員時兩度密會俄國大使季瑟雅克（Sergei Kislyak），在確認提名的聽證會被問到川普競選團隊有沒有接觸俄國官員時，卻隻字未提。（譯者：中央社徐睿承）1060302

(中央社)