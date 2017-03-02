司改第五組 梁永煌：安排委員參觀監所
總統府司法改革國是會議第五分組首次會議今天召開；該組召集人梁永煌說，下次會議時間訂於3月16日，討論獄政革新等議題，在此之前，會安排委員們到監獄參觀、了解狀況。
總統府司法改革國是會議第五分組的首次會議，上午在法務部廉政署第一會議室舉行；這組的主題是「維護社會安全的司法」，召集人為今周刊社長梁永煌。
會議結束後，由梁永煌與司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正共同召開記者會，說明會議相關進行情況。
梁永煌指出，第五分組下次的會議時間為3月16日，將討論獄政革新相關問題，而且在下次會議舉行前，會安排委員們實際到獄所走一遭，了解相關情況。
梁永煌說，台灣受刑人每人可分配到的監獄坪數為0.67坪，相比日本的2坪、美國2.2坪，「台灣是亞洲每名受刑人分配到監獄面積最小的國家之一」，這也難怪之前在台灣酒駕撞死送報生的英商林克穎，不肯回台受刑。
至於要去哪個監所參觀？梁永煌說，目前還沒有決定，但委員劉北元建議，不要挑下午的時間去參觀，這恐會影響到受刑人的作息，建議早上去。1060302
(中央社)
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