失業轉業嗎？來清大培訓媒合找頭路

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國立清華大學與摩根大通合作，開設人才培訓班，協助失業、轉業青年，習得新專長，展開新職涯，2日校長賀陳弘（左二）與摩根集團台灣營運長汪慧玲（右二）等，手持釣竿，象徵「給魚吃，不如教釣魚」（郭芝函攝）

為解決國內青年失業問題，美商摩根大通集團首度捐贈新台幣594萬元，與國立清華大學合作，針對失業、轉業、弱勢青年，提供4大領域專業訓練課程，每位學員僅需負擔約5000元費用，自去年10月開班以來，已有9成學員找到工作，2日舉行成果分享。

「畢業找不到工作，來清大上課就對了！」清大推廣中心主任張元杰說，目前很多青年大學畢業，或唸了研究所，仍找不到工作，尤其是生技科系較嚴重，透過美商摩根大通集團贊助，規畫18個月培訓計畫，讓青年習得新專長，剛畢業或低收入戶者可優先參與培訓。

張元杰規畫下，結合清大生科專業，規畫「科技產業專案管理師培訓班」、「食品生技人才養成班」、「生技化妝品人才養成班」、「醫療器材法規養成班」等4個班次，開放120位名額，每班招收20至30人，結訓後由清大與相關企業協助媒合就業。

曾任IT工程師的劉世宇，因與興趣不符，參加「科技產業專案管理師培訓班」，去年11月結業的他，立即找到專案經理職務。而目前正在上「食品生技人才養成班」的姜仲庭，食品科學系畢業，儘管食安議題熱門，卻不易就業，現學習生技產品電子商務等，除跨領域學習，同時拓展專業能力，對未來很有信心。

(中時)