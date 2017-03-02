失業轉業嗎？來清大培訓媒合找頭路
為解決國內青年失業問題，美商摩根大通集團首度捐贈新台幣594萬元，與國立清華大學合作，針對失業、轉業、弱勢青年，提供4大領域專業訓練課程，每位學員僅需負擔約5000元費用，自去年10月開班以來，已有9成學員找到工作，2日舉行成果分享。
「畢業找不到工作，來清大上課就對了！」清大推廣中心主任張元杰說，目前很多青年大學畢業，或唸了研究所，仍找不到工作，尤其是生技科系較嚴重，透過美商摩根大通集團贊助，規畫18個月培訓計畫，讓青年習得新專長，剛畢業或低收入戶者可優先參與培訓。
張元杰規畫下，結合清大生科專業，規畫「科技產業專案管理師培訓班」、「食品生技人才養成班」、「生技化妝品人才養成班」、「醫療器材法規養成班」等4個班次，開放120位名額，每班招收20至30人，結訓後由清大與相關企業協助媒合就業。
曾任IT工程師的劉世宇，因與興趣不符，參加「科技產業專案管理師培訓班」，去年11月結業的他，立即找到專案經理職務。而目前正在上「食品生技人才養成班」的姜仲庭，食品科學系畢業，儘管食安議題熱門，卻不易就業，現學習生技產品電子商務等，除跨領域學習，同時拓展專業能力，對未來很有信心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。