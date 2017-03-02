新婚妻有喜？蔡阿嘎「不幫帶小孩」原因被讚爆

談到育兒問題時，蔡阿嘎表示：「不會幫帶小孩」，他的理由被大讚是新好男人。（圖／取材自蔡阿嘎臉書）

網路紅人「蔡阿嘎」創作無厘頭影片，風格逗趣、紓壓，在臉書擁150多萬粉絲，而蔡阿嘎去年底則抱得美人歸，與初戀情人「二伯」步入禮堂，近日夫妻倆談到育兒問題時，蔡阿嘎則表示：「不會幫帶小孩」，聽得新婚妻快「準備翻桌」，蔡阿嘎下一秒則說出背後理由，更被大讚是新好男人。

蔡阿嘎分享夫妻倆談話，透露嬌妻問：「以後如果有小孩，你會幫我帶嗎？」蔡阿嘎則表示「為什麼要幫？」差點引爆二伯怒火，蔡阿嘎則認為，帶小孩是兩個人的事「不能說是我『幫』你，用『幫』這個字，不就變成是你的責任？所以我要幫你？不對不對！！應該要「一起」帶才對！！」同時也提到，夫妻間沒有誰幫誰，不論大小事都應該彼此的共同責任。

蔡阿嘎字裡行間透露出對老婆的疼惜，發文被粉絲讚爆，還被感動到不要不要的，而夫妻倆新婚兩個月談到育兒問題，不禁讓網友好奇問「所以小嘎嘎來報到了嗎」，蔡阿嘎事後也則留言：「畢生夢想就是在家帶小孩、當家庭主夫~頭香！！！哈哈哈哈」。

(中時電子報)