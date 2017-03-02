原民族語瀕滅絕 崑山科大辦理族語教保員培訓

崑山科大舉辦「105學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫」。(崑山科大提供)

台灣原住民族語面臨嚴峻的滅絕危機，為挽救原住民族語避免滅絕，崑山科大幼保系103年起承接原民會沉浸式計畫，3月1日舉辦「105學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫」，新聘族語教保員培訓開訓典禮，期盼族語教保員協助推動族語復振。

周宣辰副教授說明，此次新聘族語教保員培訓的21名族語教保員，涵蓋10族群、15個方言，除具有教保服務人員資格外，更具備一定族語能力，從今年3月到7月期間，將接受5個月沉浸式族語教學專業課程訓練，每個月有2週時間在校內接受專業集訓課程，後2週則至各新辦幼兒園實習。培訓通過、獲得結業證書的族語教保員，將由各新辦幼兒園正式聘任，並從8月起正式至幼兒園進行沉浸式族語教學。

崑山科大蘇炎坤校長表示，母語傳承同時代表歷史文化的保留與延續，崑山科大自103年起，由幼保系副教授周宣辰帶領專管團隊承接原民會的「沉浸式族語教學幼兒園第一期試辦計畫」、「104年沉浸式族語教學幼兒園計畫」等，協助原民會辦理沉浸式族語教保員考試、訓練與實施輔導，陸續培育11個族群、23位專業的族語教保員投入幼兒園沉浸教學，執行績效優異。

去年10月起，再承接「105學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫」，甄選出21位新辦幼兒園族語教保員，將持續推動各項沉浸式族語教學事務。

原住民族委員會教育文化處長陳坤昇表示，台灣在族語復振上遇到相當的困境，已經有9個語言被聯合國列為瀕危語言，無論是大族或小族，都需要一個非常完整的教學方法，從幼兒開始接觸，是十分具成效的方式，接受沉浸式族語教學的幼兒在族語能力上有相當的發展。

他說，目前雖無法達到各族一所沉浸式族語教學幼兒園的目標，但已有卡那卡那富族、雅美族、泰雅族加入、而在人數較多的阿美族、排灣族、布農族與魯凱族的園數又擴增，總數達到37所，使族語教學環境更加完整。

現今，原民會正在規劃推動雙軌制的教育體制，創立民族幼兒園、民族小學、直至大學與研究所，形成完整的族語教學體制。

崑山科大民生學院院長謝斐敦表示，原住民族委員會推動沉浸式族語教學幼兒園計畫，在於培養、聘任具備族語能力的教保人員進入幼兒園，並以族語作為主要教學語言，讓幼兒沉浸在全族語的環境中，以最自然的方式學習自己的族語。透過沉浸式計畫的實施，除了能讓幼兒奠定族語能力基礎外，更能以族語學會該階段的學習目標。

(中時)