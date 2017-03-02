整個跑題！《美女與野獸》被封迪士尼史上最Gay電影
翻拍自迪士尼經典卡通的電影《美女與野獸》，即將在本月中旬上映，浪漫的情節、柔美的音樂以及賞心悅目的卡司群，一直是該片的看點，然如今英國知名同志雜誌《Attitude》卻打破這夢幻泡泡，在本期雜誌中宣告這部經典片是「迪士尼史上最Gay電影」。
近年來，「性別平權」對各界來說都是相當熱門的議題，各國也正在法律部分積極商討如何達成這個目標，然同志情節仍是許多影視作品所不願觸碰的話題，尤其是卡通與普級片，本期《Attitude》雜誌便特地邀請《美女與野獸》女主角艾瑪華森及男主角丹史蒂文斯一起登上封面，並下標「迪士尼史上最Gay電影」，一舉衝破藩籬，原來是《美女與野獸》導演比爾康登日前向《Attitude》證實，片中確實有安排同志情節，那就是飾演來福的喬許加德有天想親吻路克伊凡斯飾演的加斯頓，「他對自己的性向感到困惑，這種感覺是第一次有過」。
而事實上，「男二」加斯頓的飾演者路克伊凡斯，是圈內出了名的出櫃男星，身材誘人、臉蛋俊俏的他，曾跟天菜男模喬卡塔傑林納傳過緋聞，一時震驚外界，然他的性向，並不影響演藝表現與人氣，路克仍是將全球一大票女粉絲迷得不要不要的，男性魅力非常強大。
(中時電子報)
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