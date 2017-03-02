綺夢回來了 張敏消失近20年簡單復出

90年代女神張敏昔日因演出由藝人周星馳主演的香港電影「賭聖」女主角綺夢而走紅。消失螢光幕近20年的她，今天透過最新一期微風信義時尚DM封面華麗的「簡單」復出。

港星張敏在90年代影壇相當活躍，完美脫俗形象吸引各界目光，又以「綺夢」一角成為許多男性的夢中情人，但她卻在1995年拍完電影「十兄弟」後就淡出演藝圈，令許多影迷惋惜。

但因為張敏一句「這一次，我想，簡單的，回來」，透過攝影大師林炳存及微風策略長廖曉喬因緣際會促成下，透過登上最新一期微風信義時尚DM的封面，以風華絕代風貌「簡單」復出。

淡出螢光幕許久的張敏，即便久未現身，但仍舊不減當年女神風采，她認為這次能與微風獨家合作，都是正能量的安排，這次登上微風信義封面的造型，是想表達不預設的無限可能，如同這次復出，因為希望簡單，「看我的人，才能越多可能」。

聊到近幾年有何轉變？張敏說，「最大的差別就是瘦了」，還有以前比較有個性，現在性格則被磨平，心靈較為安靜、容易沉澱，主要是因為自己近年來對人生的想法開悟不少，心態、感悟事情的程度也進到另一個層次。

張敏認為，不必在意外界所映照出的自己，只要面對自己時身懷自信、放開心胸，在面對演藝工作時也是如此，所以選擇以「簡單」的方式回歸，再度擁抱熟悉的演藝生活。1060302

(中央社)