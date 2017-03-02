川普首次國會演說 收視人氣遜於歐巴馬

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美國總統川普首場國會重要演說，估計全美有4740萬人收看，收視人氣遜於歐巴馬類似的首場演說。

根據美聯社，市場民調顧問公司尼爾森（Nielsen）今天表示，收看川普演說的觀眾人數不及前總統歐巴馬類似的首場演說。歐巴馬2009年演說吸引5240萬人觀看。

福斯新聞頻道（FNC）昨晚轉播川普演說，擁有最大觀眾群，收視人口1080萬；美國國家廣播公司（NBC）以910萬人居次；人氣排行緊接是哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國廣播公司（ABC）、美國有線電視新聞網（CNN）、美國以西班牙語播出的環球電視台（Univision）、福斯廣播公司（FOX）和微軟國家廣播公司（MSNBC）。

社群媒體推特（Twitter）上引發最多互動的時刻，是川普談及陣亡的美國海軍海豹部隊成員歐文斯（William ``Ryan'' Owens），歐文斯的遺孀當時在現場旁觀。

類似的總統初次演說中，小布希（George W. Bush）2001年有3980萬觀眾，柯林頓（Bill Clinton）1993年則有6690萬人。（譯者：中央社盧映孜）1060302

(中央社)