俞俊安赴美首冠 總教練：表現幾近完美

台灣高球選手俞俊安拿下赴美就讀大學後的首座冠軍，他的教練受訪時表示，俞俊安的表現「幾近完美」。

美國亞利桑那州立大學的大一新鮮人俞俊安在全國邀請賽（National Invitational Tournament）陸續打出68桿、67桿、64桿，最終以3輪總計低於標準桿17桿的199桿成績奪冠。

俞俊安前往美國就讀大學後，至今代表學校打了3場比賽，這次拿下的冠軍是他個人大學生涯的首冠，成為繼2012-2013賽季時的西班牙選手拉姆（Jon Rahm）後，首位在比賽中奪冠的大一新鮮人。

亞歷桑那州立大學男子高球隊的總教練瑟蒙德（Matt Thurmond）表示，他為俞俊安感到高興，這對俞俊安來說無疑是一場重要的勝利，而俞俊安在這場比賽的表現幾乎可說是完美無瑕。

俞俊安則表示，「真的很開心我終於做到了，這個冠軍真的得來不易，未來還要繼續加油」。1060302

(中央社)