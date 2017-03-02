川普演說激勵全球股市漲 日股接棒揚

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美國總統川普首場國會演說，重燃市場對川普經濟成長計畫的希望，帶動全球股市漲升，日本東京股市今天接棒走高，終場以紅盤作收。

日股基準日經225指數收盤漲171.26點，或0.88%，來到19564.80點。東證指數收盤漲11.60點，或0.75%，來到1564.69點。1060302

(中央社)