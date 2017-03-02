登山客胃出血 直升機吊掛送醫仍不治

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一支14人的登山隊私自攀登南橫山區「南一段」，劉姓山友疑胃出血，警消挺進山區搶救，空中勤務總隊直升機今天執行吊掛任務，將無生命徵象劉男送醫，院方宣告死亡。

高雄市警消於2月28日接獲台中市消防局轉報，桃源區與台東縣交界處三岔峰下營地，有1名登山客胃出血，並由2名團員陪同等待救援。

受困登山客3人困在海拔約3200公尺的高山區，空中勤務總隊曾多次出動直升機出勤救援，但天候不佳無功而返，高雄市與台東的搜救人員則徒步登山。

空中勤務總隊利用今天上午天候好轉再出動直升機救援，但劉男已無生命徵象，仍由直升機吊掛運送至嘉義空軍機場，由嘉義縣消防局救護車送醫，院方宣告死亡。1060302

(中央社)