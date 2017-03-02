諾魯總統13度訪台 關注醫衛合作

我要評比

外交部今天說，諾魯共和國總統瓦卡（H.E Baron Waqa）預計6日到11日訪台，將會晤總統蔡英文，參觀太陽能及紡織公司及針對諾魯醫衛計畫，與台中榮總就未來醫療合作交換意見。

外交部亞東太平洋司長陳文儀在例行新聞說明會表示，瓦卡與夫人6日到11日訪台國是訪問，由中華民國駐諾魯大使周進發陪同，這是瓦卡第13次訪台。

在台灣期間，瓦卡將會晤蔡總統，並接受國宴款待，外交部長李大維也將設宴款待。瓦卡等人預計參觀太陽能及紡織公司、國立故宮博物院，並前往金門縣體驗當地風俗文化。此外，將與在諾魯執行醫療衛生計畫的台中榮民總醫院，就未來醫療合作交換意見。

陳文儀說，瓦卡的女兒目前正在台灣就讀，規劃畢業後繼續在台灣深造。瓦卡此行也將會見諾魯在台灣留學生，關心學業及生活情形。1060302

(中央社)