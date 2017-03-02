職員揮刀 師大附中：無傷人傷己

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師大附中1名彭姓職員2日中午情緒激動，持刀揮舞、不斷哭泣，校方表示，彭男在校任職15年，工作認真、個性溫和，沒有精神相關病史。圖為師大附中校門。中央社記者梁珮綺攝 106年3月2日

師大附中一名彭姓職員今天中午情緒激動，持刀揮舞、不斷哭泣，校方表示，彭男在校任職15年，工作認真、個性溫和，沒有精神相關病史。

師大附中表示，彭男在今天中午12時左右，突然持水果刀從校園至善樓1樓衝上3樓走廊，情緒相當激動，不斷哭泣，校內有其他老師上前安撫，12時30分送往松德醫院。

校方強調，彭男哭得很傷心，但沒有持刀威脅別人、也沒有企圖自殘，沒有失控行為，因事發時間在中午，學生各自午餐、休息，沒有受到太大驚嚇。

校方表示，45歲的彭男在校任職15年，平時工作認真、個性溫和，從未有過異常舉動，最近也沒有聽聞其家裡有異狀，目前彭男在松德醫院休息，輔導室主任、教官在醫院陪伴。

校方說，等就診結果出來，學校會再給予後續協助。1060302

(中央社)