中捷施工出包 暫停日間吊掛作業

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台中捷運高架橋物料吊放作業，上午發生散落地面反彈傷及車輛。負責施工的台北捷運局中工處已要求廠商暫停日間吊掛作業，並進行吊掛安全檢討。

中捷CJ930區段標施工廠商大陸工程上午9時40分在文心路二段與市政北一路口南下側進行高架橋伸縮縫物料吊放作業時，因不慎造成物料掉落而傷及一部車輛，中區工程處對此深感抱歉。

中工處表示，經查事故是吊車操作人員於吊掛過程中，吊桿撞及隔音牆立柱，造成收邊條型鋁料散落於交維範圍車道內，部分鋁料掉落地面並彈撞至外側車道，造成一部車輛車燈破損，施工廠商已立即向車主致歉，並負責修車賠償事宜。

中工處說明，這次施工吊掛作業，施工廠商雖已依規定封閉內側二車道進行物料吊放作業，但仍發生物料散落並彈撞行經車輛情形，除追究施工廠商責任外，並責成施工廠商針對吊掛方式及綑紮進行全面檢討；在相關措施尚未檢討完善及確認安全無虞前，對於類似可能散落材料，要求大陸工程應於夜間全部封路後再進行吊運，以確保民眾安全。1060302

(中央社)