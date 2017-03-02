中捷施工出包 暫停日間吊掛作業
台中捷運高架橋物料吊放作業，上午發生散落地面反彈傷及車輛。負責施工的台北捷運局中工處已要求廠商暫停日間吊掛作業，並進行吊掛安全檢討。
中捷CJ930區段標施工廠商大陸工程上午9時40分在文心路二段與市政北一路口南下側進行高架橋伸縮縫物料吊放作業時，因不慎造成物料掉落而傷及一部車輛，中區工程處對此深感抱歉。
中工處表示，經查事故是吊車操作人員於吊掛過程中，吊桿撞及隔音牆立柱，造成收邊條型鋁料散落於交維範圍車道內，部分鋁料掉落地面並彈撞至外側車道，造成一部車輛車燈破損，施工廠商已立即向車主致歉，並負責修車賠償事宜。
中工處說明，這次施工吊掛作業，施工廠商雖已依規定封閉內側二車道進行物料吊放作業，但仍發生物料散落並彈撞行經車輛情形，除追究施工廠商責任外，並責成施工廠商針對吊掛方式及綑紮進行全面檢討；在相關措施尚未檢討完善及確認安全無虞前，對於類似可能散落材料，要求大陸工程應於夜間全部封路後再進行吊運，以確保民眾安全。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。