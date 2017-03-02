交通要安全 延長酒後駕車違規講習時數

鑑於近期接連發生酒後駕車肇事致人傷亡事件，公路總局配合新修正道路交通安全講習辦法規定，延長酒後駕車道路交通安全違規講習時數。

臺北市區監理所表示，自106年3月1日起寄發的新制講習通知單，「酒駕專班」講習時數自4小時增為6小時；「酒駕再犯專班」上課時數自6小時增為12小時。

監理所指出，其中「酒駕再犯專班」課程內容，除增加酒駕生命教育、戒酒案例分享、法律責任及酒精對人體健康影響的教育、酒癮預防與治療等外，並安排至財團法人創世社會福利基金會進行實地教育，希望透過延長講習時數及增加「震撼」教育，以遏止酒後駕車者僥倖心態。

監理所呼籲，違規駕駛人於接獲道路交通安全講習通知後，應按各辦理講習單位指定日期，攜帶講習通知單、國民身分證或駕駛執照前往講習場所報到參加講習。

監理所說，如無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，可依道路交通管理處罰條例第24條第3項規定，處新台幣1800元罰鍰；經再通知依限參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，則吊扣其駕駛執照6個月。

監理所表示，為維護駕駛人及其他用路人交通安全，請駕駛人只要喝酒就不要開(騎)車，共同營造安全的交通環境。 1060302

(中央社)