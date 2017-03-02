交通要安全 延長酒後駕車違規講習時數
鑑於近期接連發生酒後駕車肇事致人傷亡事件，公路總局配合新修正道路交通安全講習辦法規定，延長酒後駕車道路交通安全違規講習時數。
臺北市區監理所表示，自106年3月1日起寄發的新制講習通知單，「酒駕專班」講習時數自4小時增為6小時；「酒駕再犯專班」上課時數自6小時增為12小時。
監理所指出，其中「酒駕再犯專班」課程內容，除增加酒駕生命教育、戒酒案例分享、法律責任及酒精對人體健康影響的教育、酒癮預防與治療等外，並安排至財團法人創世社會福利基金會進行實地教育，希望透過延長講習時數及增加「震撼」教育，以遏止酒後駕車者僥倖心態。
監理所呼籲，違規駕駛人於接獲道路交通安全講習通知後，應按各辦理講習單位指定日期，攜帶講習通知單、國民身分證或駕駛執照前往講習場所報到參加講習。
監理所說，如無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，可依道路交通管理處罰條例第24條第3項規定，處新台幣1800元罰鍰；經再通知依限參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，則吊扣其駕駛執照6個月。
監理所表示，為維護駕駛人及其他用路人交通安全，請駕駛人只要喝酒就不要開(騎)車，共同營造安全的交通環境。 1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。