冷氣團過境 雪山圈谷積雪10公分
二二八連假濕冷天氣過後又有強烈大陸冷氣團報到，雪霸國家公園園區內多處成了一片銀色世界，雪山圈谷積雪達10公分，保七總隊第五大隊呼籲山友近日登山務必注意安全。
保七總隊第五大隊今天表示，二二八連續假期4天期間，受濕冷天氣影響，雪霸國家公園園區內，全台第二高峰海拔3886公尺的雪山主峰，累積了一層皚皚白雪；此外，主峰山區，從三六九山莊以上都有降雪，武陵四秀之一的品田山，在新達山屋以上地區，也有飄雪情形，雪山圈谷積雪約達10公分左右。
保七總隊第五大隊指出，新一波強烈大陸冷氣團報到，積雪表層容易融化結冰，造成步道異常濕滑，增加登山風險。
第五大隊說，目前山區白天氣溫約攝氏至3度，夜間氣溫更驟降至零下5度，由於偏乾冷，沒有再降雪情形，不過雪山黑森林水源地等白天陽光照射不到的地區、步道容易結冰，呼籲山友應正確使用冰爪、冰斧外，更應評估自身的登山能力，不要冒險通過危險地帶，避免發生危險。
依據雪霸國家公園生態保護區雪季期間入園申請規定，106年雪季管制期間至3月底止，聖稜線雪季期間暫停開放。雪管處提醒，近日欲前往雪霸園區登山的山友應依相關規定申請，並備妥雪攀裝備，雪管處及保七第五大隊員警，將持續在雪山登山口實施雪季裝備檢查。1060302
(中央社)
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