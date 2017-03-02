如懿傳新劇照再曝光 太后版甄嬛現身
中國大陸電視劇「如懿傳」官方微博今天釋出新劇照。由大陸藝人鄔君梅飾演的「太后版甄嬛」一直備受關注，造型也終於在今天正式亮相。
如懿傳是電視劇「後宮甄嬛傳」原著作者流瀲紫歷經5年創作並改編的作品，講述清朝皇帝乾隆即位後，宮內帝王后妃的愛恨人生。
新浪娛樂報導，如懿傳今天進入第200個拍攝日。先前率先曝光的部分劇照憑藉精緻的細節考究、「新古典主義」的藝術風格，擄獲大批影迷關注。
劇組上午在官方微博發布新一批劇照，其中，太后、皇后、妃嬪、侍衛、太醫等未曾曝光的劇中重要角色漸露真容。
報導指出，鄔君梅的太后造型今天也正式發布。她所飾演的角色正是「後宮甄嬛傳」的甄嬛；在如懿傳中，這位前朝雍正時期的寵妃，在扶持乾隆登基後，自己也登上了太后之位。
此外，劇中另外2個男性重要角色—由大陸演員經超飾演的凌雲徹、以及袁文康飾演的江與彬也首度曝光。1060302
(中央社)
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