二二八中正紀念堂衝突 警方送辦3人
自由台灣民主黨主席蔡丁貴、統一促進黨等團體2月28日在台北市中正紀念堂因立場不同引發衝突，民眾、警員受傷，警方根據蒐證畫面，傳喚3嫌到案，訊後依傷害罪等罪嫌送辦。
自由台灣民主黨、統促黨及愛國同心會等團體2月28日下午1時50分聚集在中正紀念堂表達訴求，由於立場不同，引發衝突，過程中，台北市政府警察局中正第一分局楊姓組長遭統促黨辱罵及傷害。
警方事後根據蒐證畫面，當天連夜通知涉嫌的統促黨李姓、黃姓成員與愛國同心會張姓成員，3人坦承犯行，警方訊後依傷害罪、公然侮辱罪與妨害公務等罪嫌，移請台灣台北地方法院檢察署偵辦，其餘涉嫌違法群眾，後續將依相關證據持續偵辦。
另外，蔡丁貴在自由廣場燃燒冥紙及燒毀國旗，中正一分局說，已違反中華民國刑法損壞國旗罪、妨害公務及集會遊行法等相關法令，昨天寄發通知書要求到案說明，但蔡丁貴今已指稱不再到中正一分局製作筆錄，要等檢察官傳喚時再說明，警方已函送法辦。1060302
(中央社)
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