美國媽媽飛越太平洋 探視彰化認助學校小孩
70多歲的美國媽媽聯誼會會長張春華，關心受補助學校孩子的教育，今天專程從美國回台灣並到彰化縣溪陽國中等9所國中小學探望，所到之處，張春華都受到孩子們熱情歡迎，孩子們更也以努力學習的成果做為答謝，場面超溫馨。
溪陽國中校長黃森明說，6年前，溪陽國中家長會長鄭寶塔引介，由在美國僑界一群關心台灣的媽媽們組成的「美國媽媽聯誼會」 跨海捐助溪陽國中急難救助金和社團發展經費，也一舉解決這所偏鄉學校口琴隊沒錢買樂器的困擾。
6年來，美國媽媽聯誼會的愛心不斷拓展，目前擴大到縣內9所學校，前年還將補助延伸到南投縣中寮國中，去年風災重創台東時，基金會還委託溪陽國中幫忙將善款送到紅葉國小、蘭嶼的椰油國小及蘭恩幼兒園。
張春華帶著美國媽媽聯誼會對孩子的愛以及思念，這次專程回到台灣的補助學校探望，從沿海的二林萬興國中到己號靠近濁水溪的溪陽國中以及八卦山脈的二水國中等。萬興國中的粘豐驛，陳源曜兩位學生，還特別在黑板上作畫《飛越太平洋傳愛》，感謝美國媽媽。
「好慈祥的媽媽喔！」看到張春華的造訪以及親切的問候，孩子們都很感動，有的還用樂器表演，有的已準備好親手縫製的大象布包、卡片、小禮物等紀念品，大家齊喊「謝謝張媽媽」。
(中時)
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