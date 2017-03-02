雲林縣6農會選理監事 泛綠派都輸

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雲林縣基層農會選舉3月1日至3日舉行會員代表大會，選出理監事理事9席，昨日舉行選舉的6鄉鎮，比數最接近的是麥寮鄉，現任派與在野的泛綠派5:4席；其餘兩鄉鎮是0:9，三鄉鎮同額競選，選舉結果都是現任派勝出。

雲林縣本屆基層農會選舉較歷屆激烈，20鄉鎮市農會選舉有9鄉鎮市選情緊繃，都是現任理事會與民進黨對壘，2月19日舉行會員代表選舉，9鄉鎮選舉結果都是民進黨挫敗。

每鄉鎮市農會代表均45席，本月1日至3日再由農會代表選舉理監事，1日進行投票的有6個鄉鎮農會，包括莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、台西鄉。

麥寮鄉選情最緊繃，現任派與在野派（民進黨）的會員代表席次比數是24:21，昨日投票選出理事，以5:4席收場，現任理事長可望連任。

會員代表選情其次緊繃的二崙鄉、台西鄉，昨日理監事選舉結果，現任派與泛綠派的理事席次都是0：9。

莿桐鄉、崙背鄉登記的理事9席都是同額競選，等於無競選。

(中時)