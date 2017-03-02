最新奧斯卡照片出爐 還原後台糗頒錯獎真相
今年奧斯卡原本即將平靜落幕，沒想到在典禮就要結束前一刻卻因為撲朔迷離的「信封門」(Envelopegate)而搞了個大烏龍，將原本屬於《月光下的藍色男孩》(Moonlight)的最佳影片錯頒給《樂來越愛你》(La La Land)，讓《樂來越愛你》劇組都已經致詞到一半了，才只好將獎座「拱手讓人」。廣大觀眾只見舞台上一片混亂以及頒獎人的一臉尷尬，而不知道真正出錯的環節其實從後台就已經開始了，而隨著昨天最新的後台照片出爐，也得以讓大家得以還原整個「信封門」的真相，也清楚看到問題確實出在負責計票的普華永道(PricewaterhouseCoopers)會計師庫利南(Brian Cullinan)身上。
頒獎典禮後台
8:53 pm
最佳男主角凱西艾佛列克(Casey Affleck)剛以《海邊的曼徹斯特》(Manchester by the Sea)拿下最佳男主角，他走進後台開心擁抱最佳影片的頒獎人華倫比提(Warren Beatty)，而這張最新出爐的照片也顯示出包的普華永道會計師庫利南站在兩人旁邊，一隻手裡拿著兩個紅色的信封以及他的手機。
9:03 pm
剛獲得最佳女主角的艾瑪史東(Emma Stone)和頒獎人李奧納多(Leonardo DiCaprio)一起走進後台，艾瑪史東手上也一直拿著她剛從李奧納多手上接下的最佳女主角信封。而庫利南也在此時將他誤以為是最佳影片的信封，其實是備用的最佳女主角信封，交給了準備上台的頒獎人華倫比提及費唐娜薇(Faye Dunaway)。
9:04 pm
艾瑪史東在後台接受媒體拍照，而上班偷懶的會計師庫利南也在此時用手機拍了一張影后拿著小金人的照片。
9:05 pm
庫利南專心的低頭滑手機，將後台最新狀況用推特分享給好友，他在推特寫道：「在後台的最佳女主角艾瑪史東！」，並附上一張艾瑪史東的照片。同時最佳影片的提名影片正在舞台播放，而庫利南卻無暇顧及自己是否有給錯信封並及時糾正。
9:08 pm
舞台上提名影片播完後，華倫比提看了很久信封的內容並和費唐娜薇面面相覷，似乎不知道該怎麼辦才好，最後由費唐娜薇念出最佳影片得獎者為《樂來越愛你》，而事實上她念的信封是最佳女主角的信封，上面寫著「艾瑪史東，樂來樂愛你」，而非真正的最佳影片信封。
9:11 pm
《樂來越愛你》劇組已經在進行得獎致詞了，在頒獎前唯一知道真正得獎者的兩位普華永道會計師，庫利南和同事瑪莎魯茲(Martha Ruiz)才趕快跑上舞台研究信封究竟哪裡出錯了。最後，由《樂來越愛你》的製作人向台下觀眾表示頒錯獎了，真正的的得主是《月光下的藍色男孩》。
從後台整理出來的照片可以發現，正是庫利南分心大出包才導致「信封門」的發生。而事後美國電影學院院長艾薩克斯(Cheryl Boone Isaacs)也宣布，這次負責攜帶奧斯卡計票最終結果信封的兩名會計師，庫利南和魯茲明年將不再參加奧斯卡頒獎典禮。而儘管過去83年來都是普華永道公司為奧斯卡獎計票，但出了這個大包之後，美國電影學院也在重新審視和該公司的合作關係。
(中時電子報)
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