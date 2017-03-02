樂天瑪特傳遭抵制 上海門市生意冷清
樂天集團為美韓在南韓部署薩德提供土地，中國大陸多家樂天瑪特超市傳出遭抵制。位於上海普陀區的樂天瑪特今天店內生意冷清，但店員說，生意本來就不好，和薩德無關。
終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）在南韓部署幾成定局，激起大陸民眾民族主義。大陸網民連續多日癱瘓樂天中國官網，並持續在網路上痛罵樂天。位於大陸的樂天瑪特近來陸續傳出遭抵制。
吉林有民眾聚集在當地的樂天瑪特前拉紅布條抗議，布條上寫著「韓國樂天 宣戰中國」、「樂天支持薩德 馬上滾出中國」。此外，大陸衛龍食品也宣布要把自家辣條從大陸的樂天瑪特一一下架。
中央社記者今天上午走訪位於上海普陀區的樂天瑪特，在向司機詢問公車路線是否行經樂天瑪特時，司機表示，「大家不是都在抵制樂天了嗎？妳還去那裡幹嘛？」
抵達樂天瑪特後，店家內外沒有抵制、抗議的人群，但賣場內生意冷清，2樓家用百貨區的店員甚至比顧客還多，3樓生鮮食品區的買氣稍好，但整個賣場15台收銀機只有4、5台在運作，且沒有民眾排隊。
一名店員表示，這家樂天瑪特的生意一直都不好，因為周邊的大賣場太多，且樂天瑪特裡頭各國品牌都賣，也有不少大陸產品，與其他的賣場相較，並不是很有特色，不足以吸引顧客上門。
一名在樂天瑪特購物的韓姓民眾說，兒子前陣子收到朋友送的樂天瑪特購物卡，自己就拿卡來買，「人家送的不用錢」。他說，樂天瑪特生意一直都很冷清，但商品種類繁多，能滿足顧客需求，人少逛起來也舒服。
樂天瑪特在大陸的官網上提到，2018年在大陸的門市數量要達到300家。不過大陸界面新聞今天報導，消息人士透露，其實樂天瑪特早想撤離大陸，「幹一年虧一年」，薩德只是催化劑，目前苦於找不到買家。1060302
(中央社)
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