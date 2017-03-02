稅務文件有效率 竹市推稅務視訊櫃檯
新竹市稅務局近期推出「稅務視訊櫃台」服務據點，讓住得離稅務局較遠的市民就近洽公，提升市民申辦稅務業務時的便利度。
「申辦零距離，省時又便利！」竹市府稅務局長范春鑾表示，稅務局於民國102年時在香山區公所首創「稅務視訊櫃台」服務，平均每年約受理377件，深獲民眾好評與肯定。
稅務局表示，上個月在東區、北區拓點，於東區埔頂聯里及南寮聯里辦公室新增「稅務視訊櫃台」服務據點，市長林智堅今天赴南寮聯里辦公室視察服務情形，他表示，透過網路系統建置，可節省不少車程時間，期盼「市政上的小小改變，為市民帶來大大方便」。
稅務局表示，透過建置視訊系統，讓住得離市中心較遠的市民可省下30至50分鐘車程，到鄰近住家的聯里辦公室，即可申辦42項稅務相關文件，並在5分鐘內現場取件。
中寮里長彭燦蓮今天就在現場申請財產清單，在里幹事協助下與稅務局人員視訊通話、確認身分後，隨即列印出申請文件，整個過程不到5分鐘，讓她直說「這服務太讚了，一定會多多跟里民宣傳」。
稅務局說，稅務視訊櫃台提供申辦、查詢、發證等42項服務，民眾只需攜帶身分證明文件，就近辦理，與稅務局服務人員視訊對話，並掃描、傳輸身分證，經審核確認身分後，就會將資料傳輸至視訊櫃台並列印，相關內容可上 竹市稅務局網站http://www.hcct.gov.tw查詢。1060302
(中央社)
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