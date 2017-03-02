新疆西藏旅遊講座 週末免費入場

我要評比

喀那斯木棧道徒步三道彎景致夢幻。（鵬程旅行社提供）

即將進入新疆與西藏旅遊旺季，為提供最新的大陸邊疆旅遊訊息，3月4至5日鵬程旅行社舉辦北疆花季與西藏的免費旅遊講座，分享旅途經驗與精彩照片，兩天上下午各一場，有限名額，需預約，洽02-25972558。

(中時)