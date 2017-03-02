低胸裝太性感 奥斯卡影后布麗拉森挨轟

布麗拉森穿低胸連身褲裝，被網友砲轟。(圖／翻攝自The Mirror)

美國女星布麗拉森去年以《不存在的房間》在奧斯卡封后，近日她和「邪神洛基」湯姆希德斯頓主演的新片《金剛：骷髏島》將上映，她也上直播節目《The One Show》宣傳，不過卻因衣服太低胸，引起正反網友在推特激戰。

布麗拉森和湯姆希德斯頓、山繆傑克森一起現身《The One Show》宣傳新片，她穿上駝色低胸連身褲裝，帥氣又不失性感，好身材全都露，不過因為節目是在晚上7點播出，屬於闔家觀賞時段，因此她的穿著受到不少批評。

「沒人告訴她這個節目是晚上7點播出嗎？」、「我好奇BBC沒有管制嗎？」不過也有人持不同看法，「我從來不知道原來她的身材這麼好」。

(中時電子報)