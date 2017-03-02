傑尼斯放行？岡田准一傳5月底娶宮崎葵

岡田准一與宮崎葵傳出5月底有機會完婚。（圖／取自IG、達志影像）

岡田准一先前爆出與宮崎葵交往消息後，又被拍到同居證據，但由於傑尼斯向來有個不成文規定，每個組合僅能有一個已婚成員，但近年來頻有慣例被打破，因此V6組合成員長野博去年也娶了女星白石美帆，今年更有機會增加一位人夫！岡田准一被爆有機會在5月底與宮崎葵完婚。

岡田准一被新出刊的《週刊文春》爆料有機會在5月底至6月中註冊結婚，據悉兩人同居已經長達一年多，就連男方愛車兩人都共用，甚至有知情人士透露，岡田准一曾和周遭工作人員表示，雙方事務所對於婚事應該也都沒有問題。

報導更指出，兩人有意避開電影宣傳期間，找到好時機就會和外界公布喜訊；但由於宮崎葵過去被指是背著高岡奏輔偷吃岡田准一，才會導致兩人婚姻破裂，母親憂心女兒二次婚姻又失敗，因此對她再婚態度有所保留，可盛傳宮崎葵努力說服母親，才促成這段姻緣。

(中時電子報)