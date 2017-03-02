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防俄加強備戰 瑞典擬恢復徵兵

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瑞典JAS 39「獅鷲」多功能戰機
瑞典空軍駕駛JAS 39「獅鷲」多功能戰機的資料照。（圖/美聯社）
防俄加強備戰 瑞典擬恢復徵兵
為了防範俄羅斯，非北約成員國的瑞典已大幅增加軍費，並打算恢復徵兵制。圖為瑞典JAS 39「獅鷲」多功能戰機的資料照。（圖/美聯社）

由於服志願役兵員不足的問題遲遲未解，加上國家安全前景充滿不確定性，瑞典中間偏左政府周四將決定，明年是否將恢復徵兵制。

據瑞典電台（Swedish Radio）與路透報導，瑞典從2010年起便中止義務兵役，但自俄羅斯2014年侵略烏克蘭，占領克里米亞後，波羅的海地區的軍事行動便有增無減，也促使瑞典加強備戰。

官方經過調查後建議，徵兵的對象涵蓋1999年，或1999年以後出生的男女。

瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）說，至願役兵員不足，總要設法解決。而預料將有4,000名男女將接受徵召，並於2018與2019年接受軍事訓練。

瑞典並非北大西洋公約組織（NATO）成員，目前正大舉增加軍費，並進行軍事升級。如今它除了敦促地方政府為可能爆發的戰爭加強應變計畫外，也重新在位於波羅的海的哥特蘭（Gotland）島上駐軍。

(中時電子報)

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關鍵字：瑞典徵兵志願役服役
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