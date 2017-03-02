柯P祖父之死有四個版本 把網友搞瘋了
台北市長柯文哲的祖父柯世元為228事件受害者，柯文哲父親柯承發及母親何瑞英228當日下午參加竹市紀念音樂會，柯承發回憶遭迫害的父親時，與柯媽老淚縱橫，場面令人鼻酸。不過有網友整理歷年來柯文哲一家對228的談話，發現每次的說法都不同，柯世元死法更出現四種版本，遭網友譏「你們對一下稿子再來好嗎？」
柯文哲的父親柯承發日前與二二八受難者家屬，一起參加竹市紀念音樂會。柯承發表示父親柯世元當年在小學任教，二二八事件發生時，為了保護校長與老師，遭憲兵隊拷打，雖活著回家，但就此病入膏肓，隔天就過世。柯承發講到激動時紅了眼眶，深吸口氣後才平復心情。
不過，有粉絲專頁整理從2014年到今年，柯家對228的談話，發現每次的說詞都不同，柯世元死法更多達四種版本。
柯家在2014年時表示「柯世元在228事件被當局者抓走、打到殘廢，三年後在家中抑鬱而終」；2015則表示「228事件後被羈押半個月，釋放回家後，全身是傷、精神恍惚，臥病數年因肺結核過世」；2016年柯文哲表示「祖父於事件後臥病三年去世，入殮時連一套新衣服都沒有」，今年柯承發發表致詞時，更說出「柯世元是228事件時被抓到憲兵隊嚴刑拷打，回家後病入膏肓，『隔天就撒手人寰』」。網友譏「你們對一下稿子再來好嗎？」
對此，網友表示，「每年都這樣消費自己的先祖父真是太扯了」、「一年一版本 每年都再版 賺很大」、「人可以這樣死了又死的嗎 ?」、「四個祖父!?」、「未來還會有更新版」、「稿子沒統一，誰擬的？」
(中時電子報)
文章來源：你這麼好騙，你家裡人知道嗎？粉絲專頁
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