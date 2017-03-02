高雄亞洲新灣區 將引進無人駕駛接駁車

高雄市政府交通局長陳勁甫今日表示，高雄亞洲新灣區，將引進GRT「無人駕駛接駁車」，串接高雄捷運紅線和輕軌。(顏瑞田攝)

圖為未來將行駛於高雄亞灣的GRT「無人駕駛接駁車」。(圖／高雄交通局提供)

加州大學柏克萊分校教授詹景堯說，GRT不需要駕駛人，好處多多。(顏瑞田攝)

高雄市政府交通局長陳勁甫今(2)日下午在一場表示，扮演翻轉高雄經濟驅動力的亞洲新灣區，將仿效國外做法，引進GRT「無人駕駛接駁車」，成為低碳交通的工具之一。

高雄DC21地主開發促進會今日下午2時，在統一夢時代購物中心舉辦「亞洲新灣區開發戰略」國際研討會，高雄市政府交通局長陳勁甫應邀以「生態交通與亞洲新灣區新交通治理策略」為題，發表演說。

陳勁甫強調，台灣十大死因中，其中的七大，和空氣污染密切相關，肺癌更是躍居台灣癌症死亡的榜首，30年內成長5倍之多，而高屏地區PM2.5空污，其中的23％，來自移動污染源，因此，低碳和低汙染的交通運輸，越來越重要。

他說，高雄市因應國際環保公約，已經訂定減碳政策，跟2005年相比，到2020年時，將碳減20％，到2050年，碳減量50％，目前，正是高雄執行生態交通(EcoMobility)的重要階段，兼顧環境永續、以人為本、以及多元共享的城市運輸。

陳勁甫表示，參考美國波特蘭以輕軌建立城市林蔭大道、英國倫敦泰晤市河的河川巴士等先進歐美國家的做法，並因應灣區開發衍生遊憩人潮，以公共運輸串聯沿線景點，銜接整合輕軌、捷運、雙層巴士、低地板公車、渡輪、以及公共自行車，鼓勵民眾使用公共運輸，提升公共運輸使用率，減少灣區周邊私人運具衍生的衝擊。

他指出，其中一個亮點，就是引進GRT「無人駕駛接駁車」，固定行駛於高雄捷運「MRT」紅線以及輕軌「LRT」線之間的新光路、和成功路上，銜接捷運和輕軌，初步規劃5個車站，長度1公里，並讓高雄展覽館和三多商圈直接串連。

專程返台與會的加州大學柏克萊分校教授詹景堯，則在談到「亞洲新灣區無人駕駛接駁車(GRT)推動策略」時說，全球都會地區無人駕駛(小)巴士，從歐洲的荷蘭、里昂、芬蘭、巴黎、倫敦，橫掃亞洲的新加坡、漢城、紐西蘭，到美國拉斯維加斯等城市。

詹景堯說，根據統計，90％以上的車禍，是人為錯失，而機器不會喝醉酒，疲勞、或分神，自動駕駛系統可以取代人，執行駕駛任務，GRT不需要駕駛人，它的好處多多，因為，電腦控制可勝過一般駕駛人。

因此，亞灣引進GRT，可具無縫接軌的多模式移動服務、可持續自主地支撐的經營能力等效益，達到長期城市居住品質、以及居民的舒適、安全、與生產力。

(工商)