蘭潭原水含塑化劑 水公司採水複驗調查
嘉義市蘭潭水庫的原水被檢驗出含塑化劑DEHP，自來水公司第五區管理處表示，蘭潭水庫是開放場域，水公司已採水複驗，將調查塑化劑來源。
環保署昨天公布去年委外調查飲用水質較難檢驗項目，在抽檢的22處淨水場中，有2處發現常見塑化劑「鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯」（簡稱DEHP）濃度超標。
其中，位於嘉義市近郊的蘭潭水庫赫然在列，塑化劑DEHP檢測值0.00866ppm，超過美國列管標準最大限值0.006ppm、以及世界衛生組織（WHO）建議的0.008ppm。
對此，自來水公司第五區管理處今天表示，環保署公布的監測報告，是採蘭潭水庫的原水，而不是蘭潭淨水場的清水，但水庫原水為何含塑化劑，水公司將深入調查。
五區處表示，水公司定期監測蘭潭淨水場清水，都未檢出含塑化劑，環保署去年4月委外調查，採水庫原水卻檢出含塑化劑，水公司今天已採水送總管理處水質處複測，以釐清真相。
至於蘭潭水庫是否遭塑化劑污染？水公司表示在複測結果出爐前，很難有定論。因為水庫是開放場域，塑化劑來源多元，污染源可能來自民眾亂丟、露天燃燒塑膠製品及其它因素，將由水公司進一步調查。1060302
(中央社)
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