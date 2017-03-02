樂觀鋼鐵人 鼓勵病友勇敢對抗病魔

30多歲黃先生自小罹患血友病，國中時他發生1場車禍必須截肢保命，10年後又再次發生車禍，裝上4個人工關節，他自稱是「鋼鐵人」外，鼓勵其他病友勇敢對抗病魔。（亞大附醫提供）中央社記者趙麗妍傳真 106年3月2日

30多歲黃先生自小罹患血友病，國中時他發生一場車禍必須截肢保命，10年後又再次發生車禍，裝上4個人工關節，他自稱是「鋼鐵人」外，鼓勵其他病友勇敢對抗病魔。

黃先生表示，小時候他常為身上莫名瘀青與腫脹感到不解，加上復原時間很長，經常都是包紮藥布上學，印象最深刻是有次拔牙後，牙齦傷口血流不止，父親聽信偏方，將香菸捲中的菸草倒在傷口上按壓止血，同樣動作持續長達3週後才順利止血。

國中時，他和朋友一起騎車出遊，卻撞上砂石車導致左大腿粉碎性骨折，術後，他住院3個月傷口遲遲無法復原，進一步檢查才得知自己從小就罹患血友病，不得已之下，他只能含淚接受截肢保命的痛苦決定。

天性樂觀的黃先生並未因截肢而放棄自己，每天他仍然努力工作，未料，10年後，黃先生竟然再次發生嚴重車禍，醫師已事先獲知黃先生的症狀，陸續為他置換右肩、右手肘、右髖關節與右膝部位的人工關節。

歷經努力復健，黃先生順利回到原本的生活，他目前在電子業工廠產線工作，不讓血友病阻擋他對生命的熱情，他自我打趣形容：「身上裝了4個人工關節，應該也算是鋼鐵人一族吧！」

亞洲大學附屬醫院血友病中心主任翁德甫表示，血友病為遺傳性基因缺陷的疾病，常見於男性，因患者先天凝血因子濃度較低，導致四肢關節容易血腫或拔牙後血流不止。

翁德甫說，許多人就如同黃先生一樣，從小不知道自己是血友病患者，沒有提前接受預防治療，直到受傷後求診才確診罹患血友病。

翁德甫指出，血友病患者可藉由定期注射固定劑量的凝血因子，達到預防效果，平時則可藉由步行、游泳等運動，強化肌肉骨骼及訓練心肺功能，只要盡量避免運動過程中會產生碰撞的活動，血友病患者都能與常人一樣享受戶外運動。

亞洲大學附屬醫院院長許永信表示，為提升病友生活品質，亞大醫院整合骨科、復健科、牙科、血液腫瘤科、放射科等單位成立血友病中心，提供血友病患者整合性醫療，降低病友關節疾病相關併發症。1060302

(中央社)