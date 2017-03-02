捕蜂捉蛇花 2億？ 林聰賢：撐不過 1年

立委質詢指出，捕蜂捉蛇之事，農委會預計委外處理，光以台東縣、新北市及台南市通報案件為例，1年就要經費 2億元。農委會主委林聰賢表示，照此規模推算，1年就撐不下去。

原由消防署執行的捕蜂捉蛇工作，由於消防人員家屬擔憂安全問題，經報導引發各界關注，最終演變成農委會與內政部消防署間協調處理。立法院經濟委員會今天安排林聰賢進行業務報告，此議題引起關注。

時代力量立委徐永明指出，捕蜂捉蛇過去是消防員在做，但是他們抱怨跟消防署的業務有排擠性，後來協調希望由農委會執行，但是「到底農委會規劃如何？聽說要委外，你們有能力承接這個業務嗎？」

林聰賢說，過去他在宜蘭縣長任內，相關業務處理方式是，有立即性危險就是消防隊處理，例如有毒蛇或是馬上被叮後一定要送醫的案件；平常對於野生動物等應以生命權保障觀念對待的案件，則由專業人士執行，應由農委會林務局來做。

他說，現在農委會正在跟地方政府協調，由林務局提供範本、規範供地方政府作業時參考，將來落實面還要持續跟地方政府對話。

儘管林聰賢做出以上說明。徐永明還是秀出委外承辦的預算數字，他說，他得到的資訊是，農委會規劃要委外處理，費用是1件新台幣4000元，再根據消防署的資料顯示，台東縣、新北市及台南市案子最多，合計 1年 5.5萬件，光這3個縣市年花2億元，「全台灣又要花費多少呢？」

他再提問，「立即危險要怎麼劃分？農委會有沒有能量、能力處理？委外要給誰做？預算將是龐大經費，農委會真的準備好了嗎？」

林聰賢坦白說，徐永明提出的資料，他今天才看到，若是按照這個規模推算，「大概撐不到1年，就沒辦法再持續」。

徐永明建議，過去捕蜂捉蛇是消防署在做，農委會應該運用消防署的資料做整理、規劃，若要委外，也要評估農委會有沒有辦法監督。林聰賢說，「這個要再對話」。1060302

(中央社)