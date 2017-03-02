暱稱石頭魚 菲總統杜特蒂再抱孫
菲律賓總統杜特蒂又抱孫子了！他的女兒、納卯市長薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），今天平安產下1名男嬰。
納卯市政府新聞室宣布，薩拉．杜特蒂於下午12時56分剖腹產下重2.42公斤的男嬰，被暱稱為「石頭魚」（stonefish）。
石頭魚是一種小而帶有毒刺的魚類，薩拉．杜特蒂去年曾向媒體說明，「在海底世界，想成為最大的威脅，你不必是體型最大的生物。」
薩拉．杜特蒂的丈夫卡皮奧（Manases Carpio）發表聲明說，「感謝主賜予生命的禮物，母子均安。」
去年8月中旬，薩拉．杜特蒂表示懷了3胞胎，9月納卯市發生恐怖攻擊，薩拉．杜特蒂疑因操勞過度導致其中2胎失去心跳。
薩拉．杜特蒂現年38歲，育有1子外號「魟魚」，並領養1女，外號「小鯊」。
杜特蒂本有8名孫子、孫女，如今再加上「石頭魚」，增為9人。1060302
(中央社)
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