梁永煌：孰能無過 劉北元有改過
殺死女友遭判刑的律師劉北元擔任司改國是會議第五組委員，引來不同評價；該組召集人梁永煌說，孰能無過，相信劉北元有改過，「在反對的人未提出證據前，要繼續支持他」。
總統府司法改革國是會議第五分組今天早上在法務部廉政署，舉行首次會議；劉北元在會議開始前10多分鐘抵達會場。
記者問劉北元對於今天會議的想法，以及外界對他的批評有何看法？劉北元說，會更努力彌補過去的錯誤，盡力扮演他的角色，對於外界的批評與鼓勵，都會虛心接受，努力做好他該做的事情。
司法改革國是會議第五分組召集人梁永煌會後則指出，自己在第一次會前會時曾說過，孰能無過，但只要知過能改的人，就要給予鼓勵，「劉北元現在有改過向善嗎？我覺得有」，反對的人若說沒有，請他們提出證據，在沒有提出證據前，要繼續支持劉北元，「這不就是我們標榜的價值嗎？」、「知過能改、善莫大焉」。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。