梁永煌：孰能無過 劉北元有改過

殺死女友遭判刑的律師劉北元擔任司改國是會議第五組委員，引來不同評價；該組召集人梁永煌（圖）說，孰能無過，相信劉北元有改過，「在反對的人未提出證據前，要繼續支持他」。中央社記者王揚宇攝 106年3月2日

殺死女友遭判刑的律師劉北元擔任司改國是會議第五組委員，引來不同評價；該組召集人梁永煌說，孰能無過，相信劉北元有改過，「在反對的人未提出證據前，要繼續支持他」。

總統府司法改革國是會議第五分組今天早上在法務部廉政署，舉行首次會議；劉北元在會議開始前10多分鐘抵達會場。

記者問劉北元對於今天會議的想法，以及外界對他的批評有何看法？劉北元說，會更努力彌補過去的錯誤，盡力扮演他的角色，對於外界的批評與鼓勵，都會虛心接受，努力做好他該做的事情。

司法改革國是會議第五分組召集人梁永煌會後則指出，自己在第一次會前會時曾說過，孰能無過，但只要知過能改的人，就要給予鼓勵，「劉北元現在有改過向善嗎？我覺得有」，反對的人若說沒有，請他們提出證據，在沒有提出證據前，要繼續支持劉北元，「這不就是我們標榜的價值嗎？」、「知過能改、善莫大焉」。1060302

(中央社)