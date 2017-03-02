毒品陽性反應怪糖漿 藥師公會有話說
軍醫局今天說，服含可待因感冒糖漿，驗尿會呈嗎啡陽性反應。不過，藥師公會表示，服感冒藥和吸毒產生的可待因量不同，應定量分析，貿然提出感冒藥說法會引恐慌。
清泉崗基地發現毒品，台中地檢署表示，有8人呈陽性反應，多為第一級毒品嗎啡、鴉片類，已排除飛官，8人是否染毒，有待檢察官調查。
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部專案報告「國軍反毒具體作為」，軍醫局局長吳怡昌面對民主進步黨籍立法委員蔡適應質詢時表示，這是聳動報導，從專業解讀，大家現在用的含有可待因的感冒糖漿，服用之後，驗尿會呈現嗎啡陽性反應，這和服用成藥有密切關係。
中華民國藥師公會全國聯合會發布新聞稿表示，麻黃素（ephedrine）與安非他命（amphetamine）、甲基安非他命（methamphetamine），分子結構不同，初篩時可能會因服用感冒藥或中藥而干擾，但在尿液確認時用GC/MS檢驗，會分辨出來，不會誤判。
藥師公會全聯會發言人沈采穎下午受訪時表示，嗎啡的代謝產物是可待因，某些感冒藥或咳嗽糖漿也會有可待因成分，但如果經過定量檢測，可以很明顯從可待因的量，判斷出是吸食嗎啡或是服用感冒糖漿。
沈采穎表示，國防部在還沒有最後確認時，就妄然斷定吃感冒藥跟陽性有關，在還沒確認前，「不應該隨便怪罪藥品」，會讓民眾覺得國防部是不是在掩蓋，也可能造成用藥恐慌，也可能讓有些毒癮者以吃感冒藥開脫。
藥師公會呼籲，民眾在購買非處方藥時，有任何問題必須詢問藥師。1060302
(中央社)
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