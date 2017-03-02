女性因婚姻生育離職 平均6-7年復職
根據勞動部勞動力發展署統計，因結婚或懷孕離職的15歲至64歲女性，平均要6至7年才會重返職場。
行政院長林全今天表示，30歲以上女性勞動參與率急速下降，顯示女性承擔過多不對等及不友善的社會責任，是非常嚴重的社會問題，需改善。
勞動部勞動力發展署身心障礙者暨特定對象就業組長蘇昭如說，根據統計15至64歲女性離職的原因大部份都是婚姻或生育。
蘇昭如指出，根據統計102年已婚婦女因結婚離職率為26.8%，復職率為44%；因生育離職率為21%，復職率為53.3%，平均復職的時間則要6至7年。
蘇昭如表示，為了提高女性勞參率，勞動部規劃許多方向，在宣導部分像是拍攝宣傳影片或舉辦座談，鼓勵因結婚或生育而離職的女性勇敢回到職場外，也提供許多就業措施，例如參加免費職業技能等。
在友善職場部分，蘇昭如指出，像是透過法令讓雇主不得因女性懷孕或結婚而有刁難的情況，讓女性不會輕易離開職場，透過育兒或長照等配套，讓女性減輕育兒或照顧家人的負擔，可以出來工作等。
蘇昭如說，去年公立就業服務機構已經協助3萬4100名婦女順利回到職場，推動婦女回到職場也是公立就業服務機構的重點工作之一，希望透過這些措施，可以提高30歲以上女性的勞參率。1060302
(中央社)
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