林(峰)正：司改會議決議沒有照單全收說法
有立委今天說，司改國是會議最後做成結果要修法，有可能要立院照單全收嗎？司法改革國是會議籌備委員會副執行秘書林(峰)正回應，本來就沒有照單全收的說法。
總統府司法改革國是會議第五分組首次會議，上午在法務部廉政署第一會議室舉行；該組召集人梁永煌與林(峰)正會後共同召開記者會，說明會議相關討論事項。
現場媒體引述其他報導提問，有民進黨籍立委今天指出，未來司改國是會議做成決議要修法，立院不可能照單全收，對此說法有何看法？
「本來就沒有照單全收的說法！」林(峰)正解釋，國會有獨立職權，「我們的工作計畫也好、發表的意見也好，沒有說哪個機關要照單全收，沒有這樣的發言，也沒這個意思」。1060302
(中央社)
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