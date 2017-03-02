一中承諾書？ 世新回應：沒有違反規定

民進黨立法院黨團2日召開「挾中生 校園搞一中」記者會，黨團幹事長葉宜津（中）表示，世新大學為招生，與中國簽署承諾書，相關內容與做法已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例之嫌。（劉宗龍攝）

世新大學為了招收陸生，與中國大陸的大學簽署「一中承諾書」，引發爭議，世新大學也做了「大陸研修承諾書」事件說明，重申世新大學終身教育學院的作法完全符合交流目的與教學倫理之要求。

世新大學的說明指稱：該校終身教育學院陸生服務中心為體現兩岸學術交流之善意與效率，兼為維護兩岸高教交流合作管道之暢通，而提供部分大陸姊妹校申辦赴台手續所需之「研修承諾書」。

世新表示，這只是「說明課程內容不涉及兩岸政治敏感問題，此乃對陸生選擇學習專業及內容之尊重，他們畢竟不是來學兩岸政治關係或來參加政治性活動的。」

對於外界的疑慮，世新進一步解釋：「依兩岸人民關係條例規定，兩岸高教的結盟或合作範圍也不得涉有政治性內容。因此，本校終身教育學院的作法完全符合交流目的與教學倫理之要求。」

世新公共事務處指出，「研修承諾書」是陸生服務中心為使大陸師生研修申請順暢，依據單一、個別申請人之需求而提供，其非主動提供，其發給對象為個人，承諾書之兩造並非學校與學校。」

世新與大陸各校之學術交流協議均按規定於事前報請教育部核定，終身教育學院是依據協議內容執行陸生來校短期進修業務，系爭承諾書只是個案學習內容之說明，並非各別之締結聯盟或合作行為之約定。

因此，世新認為並無違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第三十三條之三所稱「迴避申報與大陸地區學校締結聯盟或為書面約定合作行為」之事。

(中時)