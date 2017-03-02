近九旬老翁推鄰居婦人一把 遭判拘役55日
彰化縣89歲周姓老翁，去年10月底晚間，見鄰居唐姓婦人在摘取榕樹葉，竟突然從自家跑出來推了唐婦一把，還阻擋去路不讓她回去，婦人大聲呼救，她丈夫趕忙衝出家門替她解圍，老翁因此遭強制罪判處拘役55天。
去年10月28日晚間6點多，唐姓婦人走到沈姓鄰居家門前的路邊一棵榕樹下，摘了幾片葉子正準備返家時，周姓老翁見狀突然從住家跑出來，先用雙手推了一把，讓唐婦當場後退兩三步，再以雙手攔住她不讓她回家。
當時人在屋內的唐婦丈夫，聽到妻子頻喊救命的呼叫聲，趕緊衝出家門替妻子解圍，返家後越想越氣乾脆報警。
周姓老翁起先向檢警辯稱當時正在做運動所以揮動雙手，是唐婦走錯方向才會被揮到，否認出手推人，也沒有攔住她不讓她回家，並強調年紀大了細節記不清楚。
之後出庭時，周男又向法官坦承有攤開雙手，只是想問唐婦幾件事，自己年邁力衰沒有餘力推人，亦無阻擋意圖；但沈姓等2名鄰居等出庭作證表示有看到周推人，法官調閱監視器畫面，確定周確實擋住去路，才使她丈夫必須出面帶她離開現場，周男說詞只為卸責推託。
審理法官審酌周姓老翁當時已88歲年事已高，依法減輕其刑，但被告面對鄰里糾紛不思平和方式排解，致告訴人深受恐懼；事後又否認犯行且審理期間數度對告訴人咆哮，犯後態度不佳，因此依妨害自由罪名判處拘役55日，可易科罰金。
(中時)
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