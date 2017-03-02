傳設局江蕙仙人跳？L小姐認討遮羞費5千萬

有傳江蕙當初遭到徐聰明夫婦設局仙人跳。(本報系資料照)

台語天后江蕙昨(2日)被《周刊王》報導在25年前介入L小姐家庭當小三，還給了350萬封口費，之後扯出男主角徐聰明16年前曾因不滿被控設局江蕙拿到2千萬，憤而抱著瓦斯桶尋死，要江蕙出來說清楚，傳出江蕙當年極可能是遭到徐聰明夫婦聯手設局仙人跳。

有傳江蕙當年是被徐聰明夫婦聯手設局仙人跳，L小姐昨晚在三立《54新觀點》透過電話澄清，稱當時徐聰明所說的2千萬並非江蕙給她的遮羞費，「我要求的是5千萬。」但最後只拿到350萬，而且這筆錢是知名周姓製作人給的，對方表示江蕙一毛錢都沒出，這筆錢是協助徐聰明給她的贍養費。

名嘴劉駿耀進一步詢問，為何沒拿到5千萬還簽下和解書？L小姐語氣激動說：「我每天生活在地獄當中，我非常的痛苦，我那時候的要求只是一點…如果江蕙不能跟我和解的話，我再做再多掙扎都沒有辦法」、「我那時候連我手上有江蕙錄音檔我都忘記了，如果我那時候把錄音帶拿出來的話，是不是就沒有事情了，是不是就沒有後續這些問題。」

L小姐稱江蕙與前夫徐聰明戀情至少維持1、2年以上，「我前夫跟江蕙在一起這麼久，我完全都不知道，那我何來的仙人跳之有？我如果要仙人跳會跟她拿350萬和解嗎？」對於外界紛擾，江蕙經紀人陳子鴻早前向媒體表示不會過問江蕙，只透露江蕙目前人在國外。

(中時電子報)