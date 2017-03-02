失能者也能泡澡! 歌手當志工「澡」幸福

知名歌手詹雅雯今天化身一日志工，協助植物人曾先生洗澡。（陳宜加攝）

台灣目前約有78萬名失能者、近6成仰賴家人照顧，且平均照顧時間長達10年、每天13.6小時，讓不少照顧者身心俱疲。創世基金會15年前起提供到宅服務，盼減輕照顧者龐大壓力，今天並由知名歌手詹雅雯化身一日志工，協助臥床者洗澡，呼籲外界踴躍加入志工行列，幫植物人「澡」幸福。

據統計，台灣目前約有78萬名失能者、近6成仰賴家庭照顧者；其中7成為女性、多為配偶或媳婦、女兒，平均照顧時間長達10年、每天約13.6小時，長期壓力讓照顧者身心俱疲。

為減輕照顧者多重壓力，創世基金會2003年起提供植物人到宅服務，目前於全台20處深入偏鄉與山區，由護理師、社工、志工組成團隊，到植物人家中提供衛教指導、原床泡澡、社會福利諮詢與轉介、心理支持等服務。

有「慈善天后」之稱的知名台語歌手詹雅雯，今天化身1日志工，親赴植物人曾先生家中協助洗澡，透過鋪設塑膠軟墊、浴巾，讓曾先生也能享受泡澡，更能避免異味、褥瘡等狀況。同時代替無法言語的他，向身為主要照顧的曾太太獻唱歌曲《北極星》並給予大大的擁抱，說聲「辛苦了！」

「人生一路，已經行到這。卡苦攏經過，有什麼好驚...」詹雅雯說，首次協助原床泡澡，體會照顧者身心靈辛苦，更分享曾有歌迷因脊椎手術成了植物人，女兒長期照顧下不堪身心負荷，去年燒炭自殺身亡。呼籲外界響應加入志工行列，讓照顧者能有喘息時間，「不用24小時看著被照顧者」。

詹雅雯表示，身為主要照顧者，不代表需求就要被漠視，照顧者往往面臨極大精神、體力與經濟考驗，尤其隨年紀增長、體力漸衰，害怕「若自己也倒下，誰來照顧？」呼籲外界關心植物人之餘，也給予照顧者支持與鼓勵。

「人生的坎站過了就好了。」現年68歲的曾先生多次中風，6年前癱瘓臥床後由妻子照顧。曾太太不僅無法工作賺錢，連與朋友聚會都難，一切辛苦只能自己吞，但她始終正向思考、未曾想過放棄，自認生命中遭遇不少貴人，鼓勵同樣面臨難關者一定要勇敢面對與堅強，同時善用社會資源。

創世副主任游麗真指出，失能者面臨最大挑戰是清潔照護，因移動困難、衛浴設備不合適或照顧者體力有限，多以擦澡代替，久易造成皮膚狀況、血液循環不佳或感染，呼籲外界響應志工，每月撥出數小時幫植物人「澡」幸福。

她指出，創世由護理師、社工、志工組成到宅團隊，將服務直送到家，透過培訓課程、利用簡易工具，即可讓植物人洗個舒服的熱水澡，去年提供原床泡澡服務達9965人次、固定服務對象共1200多人，但目前50名專業人力與140名志工，人力不足，今年目標再招募160人，至少服務達3000人。

游麗真指出，志工僅須參加培訓6小時，便可自行安排空暇時間參與到宅服務，每次約2小時，且無須擔心難度或心理門檻過高，志工主要擔任協助角色。報名專線02-28357700。

(中時)