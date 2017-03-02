6北韓軍人持槍進入陸 下落不明

韓聯社2日報導，6名北韓軍人於2月28日晚持槍進入位於中朝邊境的吉林省白山市長白朝鮮族自治縣境內，大陸公安正在追查這幾人的下落。

大陸公安向當地居民發送短信，要求居民注意安全。短信內容爲：緊急通知，今天北韓6人持槍，從金廠村越境到八道溝鎮境內，當地各書記已通知村民做好應急防範工作，發現可疑人員立即報警。

消息人士表示，目前這些越境北韓軍人還沒有犯事，據推測仍在中國境內。對於越境原因，另一消息人士說，有可能是因遭到上級軍官的毆打和體罰。

由於北韓缺糧，2000年後多次發生北韓軍人或居民越境對中國農戶實施搶劫的事件。2013年12月，一名北韓男子越境闖入延邊州延吉市一民宅，殺害一對老夫婦後攜財物竄逃，後被公安抓獲。2014年12月，在吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市南平鎮，一名北韓逃兵持槍闖入民宅搶劫，導致5人傷亡。2015年7月28日，5名持槍北韓軍人越境後對中國居民實施搶劫，大陸軍警出動後在現場抓獲2人，2名大陸警員中槍送醫。

(旺報)