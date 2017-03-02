新北首例！詐騙車手騙134萬 2千萬房產遭扣

周嫌到ATM提領款項。（葉書宏翻攝）

51歲周姓男子擔任詐騙集團車手，去年3、4月間在全台26處提款機提領134萬元，新北市中和警分局循線破獲逮捕周嫌等9人，訊後依詐欺罪法辦。檢警成功向法院聲請扣押周嫌位於苗栗縣、市值約2000萬元土地，成為新北首例！

據了解，周嫌有竊盜、偽造文書等前科，去年1月加入詐騙集團擔任車手，負責在全台各地提領贓款，每次可獲得提領金額1％的酬勞。

警方調查，詐騙集團以「猜猜我是誰」及「假解除分期付款」方式向全台18名民眾詐騙，民眾不疑有他將款項轉入集團指定的人頭帳戶，再由周嫌等人持提款卡在全台26處提款機提領134萬139元。

警方接獲報案循線逮捕周嫌等9人，周嫌僅願意坦承有提款，但是對於上游集團一概不提。警訊後依詐欺罪將9嫌移送法辦。

值得一提，去年7月1日實施刑法新制，檢警依法向法院聲請周嫌位於苗栗縣、市值約2000萬元土地，藉以保全追徵犯罪所得的必要，成為新北首例。

(中時)