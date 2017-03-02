雲二監推「女釀」純天然醬油全無化學添加
雲林第二監獄精益求精推出純釀醬油，完全沒有化學添加物，原料只有黑豆、鹽和糖，除了可以吃出黑豆的原汁原味，而且不會毒害健康，精品的品質卻是親民的價格，每年因而創造500多萬營業額，成為該監另項熱門商品。
為了兼顧衛生，雲二監特地精選注重衛生的女收容人投入釀造，「女釀」的壺底油宛如女兒紅般香醇甘甜，開創了長紅業績。
為了突顯百分百純天然及添加化學調味劑醬油的不同，獄方昨日專程購置坊間各知名品牌最頂級的醬油，並請媒體記者及各主管幹部充當「品醬師」，以水餃佐醬，大夥兒細細品評，挑戰舌尖的辨味能力，厲害的是，每位幾乎都能辨識出天然及化學調味間的不同。
為了產製純天然醬油，典獄長吳承鴻做了很多功課，他研究坊間醬油化學添加物太多，除了防腐劑、人工焦糖與色素外，單是甘味劑就加了很多種，在在影響人體健康，現代人養究養生，要兼顧口慾，沾醬成分很重要。
吳承鴻說，該監生產的天然純釀醬油原料只有黑豆、鹽和些許糖，以陶甕經過180天釀造而成，不只深受消費大眾肯定，連自己同仁也趨之若鶩，值得一提的是，包裝也是收容人自行設計，經比賽評選出最優創作。
相較於市售標榜純釀的醬油，雲二監「雲鑽」天然壺底油每瓶只有200元，沒有盒裝的環保瓶190元，每年光賣醬油，就超過500萬營業額，火紅到得排隊才買得到。
(中時)
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