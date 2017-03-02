俄勒岡民宅凌晨失火 4童身亡3重傷

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美國當局表示，俄勒岡州西部小鎮1棟民宅今天凌晨失火，造成4名兒童葬生火窟，他們的另3名在場家人重傷住院。

路透社報導，這場火災是發生在俄勒岡州里德爾鎮（Riddle），位於波特蘭南方約322公里處，火舌據稱是在凌晨2時不久後竄出。

根據道格拉斯郡（Douglas County）警長辦公室發言人哈特森（Dwes Hutson），當局仍在調查起火原因，但目前似乎無可疑之處。

「洛杉磯時報」網站報導，哈特森說，喪命的小孩年齡介於4到13歲。

警長辦公室表示，3名生還者都送至波特蘭萊加西易曼紐醫學中心（Legacy Emanuel Medical Center）治療嚴重傷勢。

美聯社報導，道格拉斯郡副警長哈特森說：「真是太慘了，燒得面目全非。」他說：「這是一座小鎮，里德爾鎮人口才不到1000人。」（譯者：中央社張曉雯）1060302

(中央社)