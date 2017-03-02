環農勞部會南遷 陳菊：滿心期待
高雄市長陳菊今天指出，南部人滿心期待環保署、勞動部和農委會南遷，市府於日前向行政院長林全表達，市政顧問也盼中央有善意回應。
陳菊出席2017早稻田大學野球部訪台百年紀念-高雄場球賽活動後受訪做上述表示。
日前林全南下出席二二八事件紀念活動後，邀陳菊、市政顧問、立委等座談，聽取地方對中央的建言。
與會人士指出，中央提到如果要南遷部會，那些部會是地方的期待，當天有多位顧問表達高雄市的立場。
陳菊表示，前總統陳水扁執政時，曾將漁業署南遷，但是前幾年漁業署又悄悄搬回北部了。她說，高雄市是勞動重鎮，勞工人口最多，希望中央讓勞動部南遷。
她還說，高雄市因為重化工業多，空氣污染嚴重，空污造成南部人很大的傷害，她認為環保署也是南部人期待南遷的部會。
她指出，南部的農產豐富，堪稱為漁米之鄉，如能將相關農委會也南遷，就符合是南部人的期待。
陳菊說，在與院長座談時已充分說明，如果中央能將3個相關部會南遷，具有南北平衡的指標意義，高雄人很歡迎。1060302
(中央社)
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