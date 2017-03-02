金正男遇害關係緊張 大馬取消北韓免簽

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遇害後，馬來西亞與北韓外交分歧逐漸加深，馬來西亞國營媒體馬新社（Bernama）今天報導，吉隆坡當局已取消北韓旅遊免簽協議。

法新社報導，馬新社引述副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）表示，政府基於國家安全實施這項變革。

報導補充說，免簽取消將於3月6日生效，之後北韓公民須取得簽證，才能入境馬來西亞。

金正男2月13日在馬來西亞吉隆坡國際機場遭人塗抹神經劇毒後身亡，在此之前，兩國關係相當友好，不僅有些雙邊貿易往來，根據獨特的互惠免簽協議，兩國公民也有權前往彼此國家旅遊。

馬來西亞勢力強大的執政黨巫統（UMNO）成員上週在北韓大使館外抗議，並要求馬來西亞取消免簽規定後，當局才作此宣布。

攻擊案的2名女嫌分別是來自印尼的25歲席蒂艾沙（Siti Aisyah），以及越南的28歲段氏香（Doan Thi Huong），她們昨天被控謀殺罪；馬來西亞另已逮捕1名北韓人，並將其他數人列為嫌疑人。

南韓表示，金正恩政府下令殺害金正男，並且聘僱2名局外人行凶。（譯者：中央社周莉芳）1060302

(中央社)